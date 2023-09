오타니(Shohei Ohtani)의 MLB 정복기

미국과 캐나다의 프로야구 리그인 메이저 리그 베이스볼(MLB)은 전 세계 야구 선수들의 꿈의 무대로 여겨진다. 현존하는 프로야구 리그 중에서도 가장 큰 규모와 위상을 자랑하는 MLB는 “빅리그” 또는 “메이저 리그”라고 일반적으로 불리며, 그 성격과 규모로 인해 전세계 야구 팬들에게도 매우 친숙하다. 메이저리그의 공식 사이트는 MLB.com으로, 여기서 경기 일정, 선수 통계, 하이라이트 등 다양한 정보를 제공한다. 또한, 메이저리그는 아메리칸 리그와 내셔널 리그 두 개의 대리그로 이루어져 있으며, 각 리그에는 15개의 팀이 소속되어 총 30개의 팀으로 구성되어 있다.

로스앤젤레스 에인절스는 MLB의 아메리칸 리그 서부 지구에 소속된 프로야구단이다. 이 팀은 캘리포니아 주 애너하임을 연고로 하며, 그 역사는 깊은 전통을 자랑한다. 에인절스는 1961년에 설립되었으며, 그 이후로 다양한 성과를 거두면서 많은 팬들의 사랑을 받아왔다. 팀의 별명 ‘헤일로스’는 “천사들”이라는 뜻으로, 이는 팀명 ‘에인절스’가 스페인어로 ‘천사’를 의미하기 때문이다.

에인절스는 여러 차례 월드시리즈 진출을 해 보기도 했으며, 그 중에서도 2002년에는 월드시리즈에서 우승하여 큰 화제가 되었다. 이 밖에도 다양한 선수들이 이 팀을 통해 데뷔하거나 활약했는데, 그 중에서도 가장 유명한 선수로는 마이크 트라우트가 있다. 그는 여러 차례 MVP에 빛나는 등 MLB의 최고 선수 중 한명으로 꼽힌다.

팀의 본고장인 애너하임의 에인절 스타디움은 4만5천석의 수용력을 가지며, 경기가 열릴 때마다 팬들로 붐볐다. 특히, 에인절스의 홈 경기에서는 ‘7회말 스트레치’ 시간에 “Take Me Out to the Ball Game”이라는 노래와 함께 팬들이 함께 노래하며 팀을 응원하는 모습이 인상적이다.